Zeit scheint gekommen: Mick Gudra wird zum Anker für die weiteren 96-Talente

Die Jüngsten tragen die Bälle. Das ist auch in der Profimannschaft von Hannover 96 so. Ein Ballsack wiegt schon ein paar Kilo. Das allein macht sie noch nicht stark genug für Profieinsätze. Aber die Talente zeigen ihren Muskeln, wie Simon Stehle im Training - oder Mick Gudra und Moussa Doumbuoya beim 2:3 in Düsseldorf .

Fynn Arkenberg (Abwehr, fünf Profieinsätze für 96): Seine Karriere startete der Verteidiger beim TSV Havelse. Von dort aus ging es 2011 in die Jugend von Hannover 96, in der Arkenberg die U17 und die U19 durchlief. Im Jahr 2016 dann der bisherige Höhepunkt seiner Karriere: Gegen die TSG Hoffenheim und gegen den FC Bayern München wurde der damals 20-Jährige zu den Profis berufen. Insgesamt absolvierte er fünf Partien für die erste und 69 Partien für die zweite Mannschaft der Roten, bis er Hannover 96 in Richtung Halle verließ. ©

Mick Gudra ist 20 Jahre jung, ein Torjäger, Typ Straßenfußballer. Früher stürmte Gudra für Schalke. Als jüngerer Jahrgang der U17 der Knappen setzte er sich gegen und neben Ahmed Kutucu (derzeit ausgeliehen an Almelo) durch. Dessen Wert laut transfermarkt.de: 3,5 Millionen Euro. Und Gudra? 150.000 Euro. Seine Quote in der U 19 der Roten: 26 direkte Torbeteiligungen in 25 Spielen, zwölf Treffer schoss er selbst. Mit Stehle (17 Tore und neun Vorlagen in 34 Spielen) verbreitete er Angst und Schrecken in der Junioren-Bundesliga.

Bis zum vergangenen Sonntag kannte ihn im Profifußball kaum jemand. Mit der ersten Ballberührung im zweiten Profieinsatz schoss Gudra das 2:3 mit bemerkenswerter Folgeaktion: Er feuerte die älteren Kollegen an, wollte mit Kraft den Ausgleich erkämpfen. Gudra traute sich auch, den ersten Freistoß nach seiner Einwechslung zu schnappen.

Kocak hat bereits klargemacht, dass Gudra längst fester Bestandteil seines Kaders sein würde, hätte der Kreuzbandriss vor einem Jahr den Youngster nicht zurückgeworfen. Gudra ist nun eine Art Anker für die anderen Talente, an denen sie festmachen können: Auch ihre Zeit kann kommen, bald.