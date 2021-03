Als Übersetzer in Celle: So hat Kais Manai das 96-Sturmjuwel Doumbouya entdeckt

„Da waren viele Jungs aus Guinea, die nicht so viel zu tun hatten und sich bewegen wollten“, erinnert sich Manai. „Ich habe Tore, Netze und Bälle organisiert.“ Schon rollte die Kugel auf einer kleinen Rasenfläche am Parkplatz. „Ich habe oft aus dem Fenster dabei zugeschaut“, weiß Manai noch. „Als ich gesehen habe, wie sich Moussa bewegt, habe ich gedacht: Boah, das ist ein Kracher.“

Wenn Moussa Doumbouya im Flüchtlingswohnheim einen anderen Dolmetscher gehabt hätte, wäre er jetzt vermutlich nicht bei Hannover 96. Und wohl auch nicht an der Schwelle zum Fußballprofi. Aber der Junge aus Guinea, der ohne Familie mit dem Boot über Libyen gekommen ist, hatte Glück. Er traf auf Kais Manai, der damals für die Stadt Celle als Übersetzer aushalf. Manai ist der wahre Entdecker des Stürmers.

Nun muss man wissen, Manai hat eine bewegte Karriere als Fußballer hinter sich. Aufgewachsen in Tunesien, spielte er unter anderem für Carl Zeiss Jena, den 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig, Preußen Münster und TuS Celle. Die erste gemeinsame fußballerische Anlaufstelle für Doumbouya und ihn war der SV Hambühren. „Ich habe Moussa mitgenommen zum Training und einen Pass beantragt. Ich war begeistert, wie er den Körper einsetzt und den Ball berührt.“

Erst im zweiten Jahr zündet Doumbouya beim MTV

Der Mittelfeldspieler Manai und der Stürmer Moussa zogen gemeinsam weiter, wechselten nach Wietzenbruch. „Nebenbei lief sein Asylverfahren“, erinnert sich Manai an eine schwierige Zeit. „Ich habe ihm einen Anwalt besorgt und Kontakte geknüpft, damit er eine Ausbildung bekommt.“ Die war Voraussetzung, damit Doumbouya in Deutschland bleiben konnte. Bei Eintracht Celle ermöglichte ein Sponsor die Dachdeckerlehre.

Allerdings, „im ersten Jahr lief es nicht so gut bei Eintracht, der Trainer hat ihm nicht vertraut. Aber im zweiten Jahr hat er super zugeschlagen.“ Mit 34 Toren schoss Doumbouya die Celler zum Aufstieg in die Oberliga. Da war Manai endgültig klar: „Moussa hat das Zeug, um Profi zu werden.“

Dazu brauchte er nach seinem Wechsel zur U23 von 96 einen Berater. Manai spielte da bereits fürs 96-Traditionsteam. Teamchef ist Frank Obermeyer, bei dem rief Manai an, der klingelte wiederum bei Lala an. Bei einem Freundschaftsspiel der 96-Reserve schauten sie zu und „waren überzeugt, dass er es schaffen könnte, wenn er abnimmt und vom Dach runterkommt“, sagt Obermeyer. So wurde Lala der Berater von Doumbouya.