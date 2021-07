"Schwierig, sich aufzudrängen": 96-Stürmer Doumbouya bleibt aktuell nur Nebenrolle

0:2 gegen St. Pauli, 1:0 gegen Viktoria Berlin, 1:1 gegen Paderborn, 0:1 in Bielefeld - in den bisherigen vier Testspielen hat sich Hannover 96 in puncto Toreschießen noch nicht mit Ruhm bekleckert. Einer, der mit dieser Hauptaufgabe zum Kader gehört, ist Moussa Doumbouya. Der Stürmer ist in der Vorbereitung bis dato eher nur mitgelaufen, müsste langsam Werbung für sich machen.

Anzeige

In Bielefeld bekam der 23-Jährige als Einziger keine Spielzeit, fürs Spiel am Mittwoch (17 Uhr) bei Hertha BSC verspricht Trainer Jan Zimmermann aber: „Er wird noch mal mehr Einsatzzeiten bekommen.“