Wie "Jay-Jay" Okocha: Als 96-Stürmer Doumbouya Hannover erstmals verzauberte

Liebe Leute, was waren das bitte schön für Zeiten?! Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, da wurde in der Swiss-Life-Hall Fußball gespielt. Fuß... was? Im geschlossenen Raum, mehr als 15 Minuten lang, ohne Abstand und ohne Maske, dafür mit zahllosen Kontakten, übrigens auch auf den bestens gefüllten Tribünen. Aktuell ein Ding der Unmöglichkeit, "damals" der normale Fußballwahnsinn. SPORTBUZZER Masters 2019 - und mittendrin statt nur dabei: Moussa Doumbouya.

Der Mann aus Guinea ist gerade das Positiv-Gesprächsthema bei 96. Mit seinen engagierten Kurzauftritten hat er sich schnell in die Herzen vieler Fans gespielt - zumal der Ertrag stimmt: dreimal eingewechselt, ein Assist, ein Treffer. Jüngst gegen Würzburg hätte der 23-Jährige mutmaßlich erstmals von Anfang an für die Roten gestürmt, doch bekanntermaßen hat auch hier Corona dazwischengefunkt. Was vielleicht weniger bekannt ist: Erstmals hat Doumbouya Hannover am 26. Januar 2019 verzaubert...