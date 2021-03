Der Poker ist eröffnet! 96-Boss Kind spielt bei neuem Vertrag für Doumbouya auf Zeit

Der falsche Coronatest hat alle Spieler getroffen – sie steckten für eine Woche in Quarantäne. Zwei 96-Spieler allerdings dürften sich besonders ärgern. Torwart Martin Hansen hätte den – zu recht – in Quarantäne verbannten Michael Esser gegen Würzburg ersetzt. Diese einmalige Chance ist dahin, Esser übernimmt wieder. Moussa Doumbouya hätte sogar erstmals in der 96-Startelf gestanden. Er darf aber anders als Hansen weiter hoffen, im nächsten Spiel gegen den HSV von Beginn an dabei zu sein.

Der 96-Trainer hat den U23-Spieler in den vergangenen Trainingstagen mehrfach scharf kritisiert. „Hör auf mit dem Firlefanz!“, Kenan Kocak will keine Daddelei mit der Hacke sehen, sondern klare, einfache Aktionen im Strafraum. Die Leistung im internen Test beurteilt Kocak so: „Ich bin sehr zufrieden, auch mit Moussa. Ich bin bei allen zufrieden mit dem, was ich gesehen habe, vor allem, was die physische Komponente anbelangt.“

"Ich mache nicht den Rambo"

Noch ist aber nicht klar, wohin der Weg des Flüchtlings führt – und was Kocak mit ihm vorhat. Für die neue Saison bietet sich Doumbouya als dritter Stürmer an. Als ein guter Joker, den der Trainer einwechseln kann und der wie in Düsseldorf sowie gegen Fürth Vorlagen oder Tore liefert.

Aber die Zukunft bei 96 ist weiter offen, die Vertragsfrage ungeklärt. Aktuell spielt Doumbouya mit einem Amateurvertragsgrundgehalt von 4000 Euro, während andere 100 000 Euro monatlich bekommen.

96-Chef Martin Kind spielt beim Geld auf Zeit. „Ich mache nicht den Rambo, nur weil einer zweimal gut spielt. Die Zeche müssen wir dann zahlen. Das mach ich nicht mehr mit.“ Zu oft hätten Talente zu schnell mehr Geld bekommen und sich dann nicht durchgesetzt. Gepokert wird dabei jetzt um die Höhe von Doumbouyas Punkt-Einsatz-Prämie, mit der er sein Gehalt aufstocken könnte.