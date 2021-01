Läuft's wie bei Soto? Wieso Stehle bei 96 nicht auf erhoffte Einsatzzeiten kommt

Dabei war die Vorbereitung gut für Stehle verlaufen. So gut, dass er sich ein Leihgeschäft nicht mehr vorstellen konnte. Rot-Weiss Essen wollte den schnellen Stürmer leihen, aber der Jungprofi verzichtete, Einsätze bei den Roten vor Augen. Daraus ist nichts geworden: 23 Minuten gegen Kiel, 23 beim HSV und fünf in Regensburg - mehr war bisher für den 19-Jährigen nicht drin.

Niko Gießelmann: Der linke Verteidiger wurde 1991 in Hannover geboren. Mit 15 Jahren wechselte er von der SC Langenhagen zu Hannover 96. Dort war er sechs Jahre aktiv, lief in der Reserve der "Roten" 74 Mal auf (15 Tore, 5 Vorlagen). Mit den Profis auf dem Feld zu stehen, war ihm nicht vergönnt. 2013 wechselte er zu Greuther Fürth, absolvierte 132 Spiele im "Kleeblatt"-Dress und ist über Fortuna Düsseldorf mittlerweile beim 1. FC Union Berlin gelandet. ©

Stehle fehlt die Spielpraxis, zumal auch die Regionalligamannschaft irgendwann wegen der Corona-Verordnung den Spielbetrieb einstellen musste. 96-Trainer Kenan Kocak war derweil damit beschäftigt, die Mannschaft zu stabilisieren und Patrick Twumasi einzubinden – dabei blieb Stehle auf der Strecke.

Wie übrigens andere Verlierer der Hinrunde auch: Philipp Ochs, Josip Elez, Simon Falette, Hendrik Weydandt – für sie alle haben sich in der ersten Saisonhälfte die Einsatzhoffnungen nicht.

Soto trifft für Telstar regelmäßig

Der Fall Stehle liegt aber etwas anders. Er galt in der 96-Akademie als Durchstarter nach 18 Toren in 17 Spielen in der U19, ein ähnliches Juwel wie in den zwei Jahren zuvor Sebastian Soto, ausgebildet auf allen Offensivpositionen.

Soto ist mittlerweile an Norwich verkauft und war zuletzt an Telstar in die zweite holländische Liga verliehen. Unter Trainer Andries Jonker traf er in zwölf Spielen siebenmal, wurde auch deshalb kürzlich nach England zurückbeordert. In seinem Debüt als US-amerikanischer Nationalspieler gelang Soto sogar ein Tor-Doppelpack gegen Panama (6:2) bei nur 13 Minuten Einsatzzeit. Wie Stehle war Soto bei 96 in Tests aufgefallen, hatte sonst aber kaum gespielt oder zum Kader gehört.