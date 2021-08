"In einer guten Form": Kann Weydandt nachlegen und Ducksch bei 96 ersetzen?

Das Spiel läuft in Darmstadt unter besonderen Vorzeichen. Aber es sei ja „nicht nur bei uns so, dass eine gewisse Unruhe aufkommt, bis das Transferfenster schließt“, sagt Jan Zimmermann. Erst am Dienstag klappt es zu. „Die Jungs nehmen das wahr und sprechen darüber“, doch der 96-Trainer geht davon aus, dass die Mannschaft „sehr fokussiert“ sei auf die Partie. „Die Gruppe findet sich immer mehr und wird immer gefestigter.“

Mit dem nach Bremen verkauften Marvin Ducksch fehlt allerdings ein zuvor unverzichtbares Gruppenmitglied. Laut Zimmermann war es „eine gemeinsame Entscheidung“, abgestimmt mit Manager Marcus Mann und 96-Chef Martin Kind. „Wir sind auch nicht unvorbereitet.“ 96 will einen Ducksch-Ersatz verpflichten – doch in Darmstadt wird der noch nicht auf dem Platz stehen. „Marvin hat eine Quote. Es gibt viel Für, aber auch ein bisschen Wider bei jedem Spielertyp“, erklärt der Coach. „Wir haben noch ein paar andere Jungs, die die Qualität haben und auf der Position spielen können.“