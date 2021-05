Keine Angebote anderer Klubs: Aber verlängert 96-Torjäger Marvin Ducksch vorzeitig?

Am Montag gaben die Ärzte bei Marvin Ducksch nach einer MRT-Untersuchung Entwarnung. Schmerz, lass' nach: Der Knöchel am rechten Fuß ist „nur“ verstaucht, ein Einsatz am Sonntag durchaus möglich.

Anzeige

Normalerweise sogar wahrscheinlich: 34 Spiele in einer Saison bescheinigen dem besten Torjäger von Hannover 96 (auch) in dieser Saison eine zähe Konstitution. Der 27-Jährige spielte in Düsseldorf sogar mit einem Muskelfaserriss, obwohl er es sportlich wohl besser gelassen hätte. Dennoch: Sein Durchhaltevermögen, seine Tore (15), seine Torvorlagen (7) und sein Spielwitz müssten doch eigentlich für Aufregung sorgen auf dem Transfermarkt.