Vom Tisch: Vereinsloser Stürmer Vedad Ibisevic kein Thema mehr bei 96

Boss Martin Kind, Trainer Kenan Kocak und Sportdirektor Gerhard Zuber sind sich offenbar einig: Im Wechselfenster im Winter soll noch ein Stürmer verpflichtet werden. Ganz oben auf der Liste steht nach wie vor Darmstadts Serdar Dursun. Der 29-Jährige galt schon im Sommer als Wunschkandidat von Kocak, ist allerdings zuletzt dank seiner bereits neun Treffer nicht billig zu kriegen - obwohl der Vertrag am Saisonende ausläuft.

Ibisevic wäre also eher eine Billiglösung für 96, die jedoch mittlerweile vom Tisch ist: zu viele sportliche Risiken, zu schlechte Er­fah­rungen mit eigenwilligen Altstars wie in der vergangenen Runde im Fall Dennis Aogo. Zuber fahndet offenbar auch in Skandinavien, wo die Saison teilweise schon beendet ist.