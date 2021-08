Rätsel gelöst: 96-Stürmer Sulejmani fehlt(e) wegen Corona-Kontaktfall

Stimmt nur bedingt: Der Offensivmann fehlt seit einer Woche aufgrund eines Corona-Kontaktfalls in der Familie. Der zog den 25-Jährigen mit in die Quarantäne - zumindest musste er der Profiblase bei 96 fernbleiben. Symptome oder einen positiven Test hat er allerdings nicht.

Am Dienstag soll Sulejmani wieder mit der Mannschaft trainieren dürfen. "Ich hoffe das", sagt Jan Zimmermann. Man warte auf ein weiteres Testergebnis. "Das liegt nicht in unserer Hand", ergänzt der Trainer der Roten, der um eine weitere Option in der Offensive nach der dürftigen Darbietung in Sachsen definitiv nicht traurig wäre.