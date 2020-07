Rückkehr steht kurz bevor: Valmir Sulejmani beim Medizincheck bei Hannover 96

Die Verpflichtung von Valmir Sulejmani steht kurz bevor. Der Spieler von Waldhof Mannheim wurde gegen 12.50 Uhr in Hannover gesehen und wird wohl am frühen Nachmittag seinen obligatorischen Medizincheck absolvieren. Dann ist die Rückkehr von Sulejmani zu Hannover 96 nach zwei Jahren nur noch Formsache.

Der SPORTBUZZER berichtete bereits über die Endphase der Verhandlungen. Valmir Sulejmani ist damit der erste Neuzugang von Hannover 96 in diesem Sommer. Der 24-Jährige kommt ablösefrei. In der abgelaufenen Drittligasaison erreichte er zehn Scorerpunkte in 18 Spielen (sechs Tore).