Nach Kniebeschwerden: 96-Stürmer Hendrik Weydandt noch "ein bisschen zögerlich"

Die Normalität kehrt so langsam auch wieder im Sturm von Hannover 96 ein: Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt sind zurück im Teamtraining nach ihren langwierigen Verletzungsproblemen. Am Mittwoch hatten sie ihr Trainingsdebüt gegeben mit der Mannschaft, auch am Donnerstag lief es wieder einen Schritt besser. „Marvin Ducksch und Henne haben gut mittrainiert, ohne Schmerzen“, verriet Kocak.

Ducksch hatte zehn Tage lang gefehlt mit Pro­blemen an der Wade. Trotzdem ist der 96-Coach zuversichtlich für den Würzburg-Einsatz seines Stürmers: „Er hat 100 Prozent alles mitgemacht. Beim Ducksch ist alles gut, toi, toi, toi!“