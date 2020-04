Viel Wirbel im Angriff: Stellt sich 96 vorn um Serdar Dursun ganz neu auf?

„Wir kommen schrittweise voran“, sagt Kind auch zu den Planungen der neuen Mannschaft, „aber es ist noch nichts konkret.“ Besonders im Angriff wird ein heftiger Sturm viele Spieler wegfegen. John Guidetti (zu teuer), Hendrik Weydandt (will sein Märchen offenbar in der Bundesliga weiterschreiben) und Marvin Ducksch (entspricht nicht den Anforderungen von Trainer Kenan Kocak) stehen vor einem Wechsel.

Nichts entscheiden können, aber dennoch planen müssen – in dem Zwiespalt bewegt sich nicht nur Hannover 96. Irgendwann wird ja wieder gespielt, ob nun im Mai oder erst im September. Dann wird eine Mannschaft gebraucht, was bei 96 schwer werden würde, wenn der Starttermin nach dem 30. Juni liegt.

Dursun ist die Lebensversicherung des Teams, das auf Platz sechs der Tabelle steht – und damit drei Ränge besser ist als 96. Der Profi ist an 48 Prozent aller Darmstädter Tore beteiligt. Elf hat er erzielt, vier vorbereitet. „Die Quoten zeigen, dass ich mich in den letzten Jahren stets gesteigert habe“, sagte Dursun dem Kicker.

Sportchef Gerhard Zuber und Kocak haben ja jede freie Position mit drei Kandidaten hinterlegt, den sogenannten A-, B- und C-Lösungen. Dursun ist A – und das war er auch schon in der vergangenen Winterpause. Im Januar gelang es 96 aber nicht, ihn aus Darmstadt loszueisen. Zuber und Kocak holten Guidetti als Ersatz.

"Bunter Strauß an Problemen" zum Geburtstag: 96-Profichef Martin Kind wird 76

Geboren ist er in Hamburg, hat aber schon mal bei 96 gespielt. 2008 kam er zur U19 nach Hannover, kickte ab 2010 für eine Saison in der zweiten Mannschaft. Dann begann eine Rundreise bei türkischen Klubs, ehe er 2016 bei Greuther Fürth landete, 2018 weiterzog nach Darmstadt.

Top-Torschützen in Bildern: die 50 erfolgreichsten Torjäger in der Geschichte von Hannover 96 (Stand: März 2020)

Darmstadt greift gleich mal hoch ins Regal und fordert 2 Millionen Euro, was 96 aber nicht bezahlen will – schon gar nicht in der Corona-Krise.

Anfang macht Hoffnung

Hoffnung auf eine Einigung macht jedoch die Verpflichtung des neuen Darmstädter Trainers. Markus Anfang übernimmt zur nächsten Saison – und nur bei ihm hat der bei 96 ein Schattendasein fristende Marvin Ducksch funktioniert. Anfang und Ducksch waren in Kiel ein Erfolgsteam – und sollen es wieder werden.

Der 96-Vertrag von Ducksch läuft noch bis 2022. Satte 1,8 Millionen Euro Ablöse hat er gekostet. Das passt in etwa zur Dursun-Forderung der Darmstädter. Ein Tauschgeschäft statt Millionenüberweisung – in Corona-Zeiten kein windiges, sondern ein pfiffiges Modell.