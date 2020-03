Vierkampf im 96-Sturm: Weydandt bietet sich an, Guidetti und Ducksch angeschlagen

Kenan Kocak hat derzeit die Qual der Wahl im Angriff - eine luxuriöse Situation für den Trainer von Hannover 96. Gleich vier "echte" Stürmer bieten sich für mutmaßlich zwei Plätze in der Startelf gegen Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr) an: John Guidetti, Cedric Teuchert, Hendrik Weydandt und Marvin Ducksch. Wer das Rennen macht, bleibt spannend.

Von den Torjägern im Kader mussten zwei das erste Training der Woche am Dienstag vorzeitig beenden. Den engen Wettkampf auf kleinem Feld brach John Guidetti überraschend ab. „Er hat ein bisschen was gespürt, eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte Kocak. Die Sorge um die Stürmer wurde nicht kleiner. Kurz nach Guidetti musste sich Marvin Ducksch behandeln lassen.