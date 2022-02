Der 96-Sturmcheck: Wer sorgt dafür, dass bei den Roten ein anderer Wind weht?

Die Ausläufer von Sturmtief „Nadia“, die vor wenigen Tagen Böen brachten, sind in Hannover noch zu spüren. Am Dienstag wehte der Wind den paar Fans am Trainingsplatz den Nieselregen ins Gesicht. Aber Hannover 96 hat ganz andere Sturmsorgen...

15 Tore in 20 Ligaspielen, die miese Quote ist bekannt. Einen weiteren Stürmer hat Christoph Dabrowski nicht bekommen am Ende des Transferfensters, der Trainer ist trotzdem zuversichtlich: „Die Spieler, die auf dem Platz sind, werden irgendwann effektiver sein.“ Der SPORTBUZZER checkt, wer noch Luft nach oben hat.