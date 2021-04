96-Stürmer Hendrik Weydandt fit für Würzburg: "Voll einsatzfähig"

Kurz vor dem Spiel gegen den Hamburger SV am Sonntag fiel Hendrik Weydandt wegen einer Speicheldrüsenentzündung aus. Der Stürmer kehrte am Dienstag aber schon wieder ins Mannschaftstraining zurück. Und für die kommende Heimpartie gegen die Würzburger Kickers (18.30 Uhr) ist er auch rechtzeitig fit. "Er ist voll einsatzfähig", erklärte 96-Trainer Kenan Kocak bei der Pressekonferenz am Mittwoch. "Er ist eine Option für die Startelf."

Sollte Kocak sich von Beginn an für Weydandt entscheiden, wird 96 höchst wahrscheinlich mit einer Doppelspitze in die Partie gehen. Marvin Ducksch, der zuletzt gegen den HSV per Kopf traf, ist gesetzt. Linton Maina, der gegen den HSV sein 20-minütiges Comeback feierte, sei laut Kocak noch keine Option für die erste Elf. Vorsicht sei geboten, aber: "Wir geben ihm Einsatzminuten, damit er schnellstmöglich physisch den Anschluss findet."