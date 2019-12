Stürmer Hendrik Weydandt fordert: Aufwachen, Hannover 96!

Wer kennt den Film mit Bill Murray alias Phil nicht. Jeden Morgen am selben Murmeltiertag wacht er auf. Erst, als Phil ein besserer Mensch wird, entflieht er der Endlos-Schleife. Bei der 96-Mannschaft schleicht sich unter Trainer Kenan Kocak ein ähnliches Symptom an Spieltagen ein. Ge­gen Darmstadt (1:2), Aue (2:1) und zu­letzt im Bochum verschlief 96 den Spielbeginn. „Täglich grüßt das Murmeltier, würde ich sagen. Es gab auch in der ersten Liga Spiele, die wir durch einen schwachen Start verloren haben“, er­klärt Hendrik Weydandt. Eine triftige Erklärung hat der wuchtige 96-Stürmer nicht. „Das ist schon ein komisches Problem“, sagt er, „aber man kann es abstellen. Der Trainer tut alles, da­mit wir einen Plan haben auf dem Platz. Den Plan ha­ben wir. Er weiß, dass es uns öfter passiert ist, dass wir den Anfang verschlafen ha­ben. Er ist dahinter her, dass wir das rauskriegen.“

Bilder vom Vormittagstraining von Hannover 96 (17.12.2019) Bilder vom Vormittagstraining von Hannover 96 (17.12.2019) ©

Anzeige

Kocak macht Dampf im Training Im Training lässt Kocak den Spielern keine Zeit, Situationen zu verschlafen. Auf die 108 Minuten lange Einheit folgten am Montag erneut knackige 100 Minuten. Hier grüßte das Murmeltier. Zum Abschluss quälten sich die Spieler wieder mit Sprints, zwei Durchgänge über je­weils 20 mal 15 Meter. Kocak entging nichts. Cedric Teuchert und Linton Maina stellte er im zweiten Durchgang neben den japanischen Lauf-Kaiser Genki Haraguchi. „Bleibt an Genki dran“, rief er und erinnerte vor allem Maina daran, er solle an dem Japaner dranbleiben. Beide blieben dran. Torwart Ron-Robert Zieler wollte vorsichtshalber nach Durchgang zwei Schluss machen, der Trainer stellte aber ihn und die Mannschaft zurück auf die Startlinie. Und dann ... erließ der Trainer den Profis den dritten Durchgang – und außerdem das geplante Nachmittagstraining. "Die Stimmung im Team ist gut, das liegt natürlich auch am Trainer" Die Spieler klatschten als Reaktion auf Kocaks Gnade. Maina kniete erleichtert vor Physio Jens Vergers und liebkoste dessen Schuhe. „Ich hab ihm gesagt, wenn wir nachmittags frei kriegen, küsse ich ihm die Füße“, erklärte Maina nachher die Situation. Erstaunlich, dass die Spieler nach dem zweiten harten Trainingstag noch so gut gelaunt sein konnten. „Die Stimmung im Team ist gut, das liegt natürlich auch am Trainer und am Training“, bestätigt Weydandt. "So, ich stehe und du liegst jetzt“ Mit vielen Inhalten, nur kurzen Pausen, Liegestützen und Strafschießen hält Ko­cak die Spieler wach. Am Spieltag müssen es die Profis selbst richten. „Vor allem die elf, die anfangen, die müssen das regeln“, weiß Weydandt, „den ersten Zweikampf gewinnen, der erste Pass muss kommen, man muss gefühlt das erste Foul machen, damit wir das Ge­fühl haben, so, ich stehe und du liegst jetzt.“

Weydandt sieht Entwicklung - letzte Rettung Chinaböller? Gegen Darmstadt und in Bochum ließ 96 vor allem Punkte liegen. Darüber är­gert sich Weydandt jetzt noch, wegen der vielen vergebenen Chancen, auch seiner eigenen in Bochum. „Wenn wir es gegen Stuttgart hinkriegen, dass wir von Be­ginn an voll da sind, und auch die zweite Hälfte so hinkriegen wie gegen Aue und in Bochum, dann wird es für Stuttgart schwer“, glaubt der Stürmer. Er habe „schon das Gefühl, dass sich was entwickelt“. Was kann der Trainer noch tun, um die Spieler vor dem Winterschlaf nach dem Stuttgart-Spiel noch aufzuwecken? Der frühere 96-Aufstiegstrainer Ralf Rangnick hatte 2003 einen Chinaböller in der Kabine krachen lassen – 96 gewann gegen Leverkusen mit 3:1. „Das habe ich noch nicht erlebt“, sagt Weydandt, „vielleicht kommt das ja noch, wir haben ja bald Silvester.“

Das sind die teuersten Abgänge in der Geschichte von Hannover 96 Ihlas Bebou: 8,5 Millionen Euro zu 1899 Hoffenheim (2019) © imago: