Hannover 96: Stürmer Hendrik Weydandt schiebt Sonderschicht

Der Stürmer ist aktuell nur zweite Wahl. Weydandt nimmt die Herausforderung auf seine Art an, er hängte gestern eine 15-Minuten-Extraschicht ans Training an. Am Donnerstag beim Testspiel ge­gen Arminia Bielefeld (18 Uhr, Eilenriedestadion) bekommt er seine Chance.

Die restlichen Spiele von Hannover 96 in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga

96 will sich nach dem 2:0 in Dresden, der besten Saisonleistung, festigen. Bisher fehlt es dem Slomka-Team an Konstanz. Zu­dem ist es gerade für Spieler aus der zweiten Reihe eine gute Chance, sich zu zeigen – also eben auch für Weydandt, der zurzeit hinter Marvin Ducksch nur zweite Wahl als Mittelstürmer ist.

Slomka zum Testspielcharakter gegen Bielefeld: „Zum einen geht es natürlich darum, im Spielrhythmus zu bleiben. Aber die andere Sache ist, dass die Spieler, die wenig zum Einsatz gekommen sind, sich präsentieren können. Das ist mindestens genauso wichtig.“