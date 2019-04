Hannover 96: Stürmer Jonathas fällt mal wieder verletzt aus - auch Anton nicht im Training (mit Bildergalerie)

"Jonathas is back" - so hatte Hannovers Nummer neun seine Rückkehr zu den "Roten" in den sozialen Medien gefeiert. Und der 1,92-Meter-Mann kehrte nicht nur mit seinen Ecken und Kanten zurück, auch seine Verletzungsanfälligkeit hatte er scheinbar mit im Gepäck. Am Dienstag fehlte der Brasilianer, der aufgrund von Oberschenkelproblemen zuletzt die beiden Bundesligaspiele gegen den VfL Wolfsburg und Schalke 04 verpasste, erneut beim Training von Hannover 96. Mehrere Belastungsversuche zuvor scheiterten. Anstatt am Dienstag auf dem Rasen zu schwitzen, stand für den Mittelstürmer in seinem schicken roten Jogginganzug eine Untersuchung beim Arzt an. Diagnose: Muskelfaserriss im Oberschenkel.

Somit muss 96-Trainer Thomas Doll in den kommenden Wochen ohne den 30-Jährigen planen. Jonathas kam seit seiner Rückkehr während der Winterpause in bislang acht Partien zum Einsatz für Hannover 96, erzielte dabei zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.