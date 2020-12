96-Stürmer Marvin Ducksch droht beim Hamburger SV die Ersatzbank

Ein typischer Kenan Kocak war das. „Mal sehen, das ist ein Geben und Nehmen“, antwortete er auf die Frage, ob seine Spieler denn am Nikolaustag freibekämen. Übersetzt heißt dies: Nimmt 96 am Samstag (ab 13 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) beim Hamburger SV einen Sieg mit, gibt Kocak den Spielern frei. Spielt 96 aber den gleichen Stiefel wie auswärts üblich mit den Tiefpunkten in Fürth (1:4) und Würzburg (1:2), dann droht allen Beteiligten bei 96 die Rute.

Ducksch droht die Bank

Es ist einleuchtend, dass Kocak erneut etwas verändern wird im Vergleich zum 0:3 gegen Kiel. Die wichtigste Maßnahme betrifft Marvin Ducksch in der Spitze. Ducksch droht die Bank, Hendrik Weydandt wäre dann der Kandidat für den einzigen vordersten Angreifer. Nach fünf ungenutzten Chancen gegen Aue (0:0) und zweien gegen Kiel (0:3) könnte Ducksch die Pause guttun. Eine beinahe identische Phase erlebte der beste Torjäger der vergangenen Saison schon einmal – und kam wesentlich fokussierter zurück.