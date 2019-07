Exklusiv! 96-Stürmer Marvin Ducksch im Interview: "Ich messe mich nicht an Toren"

Top! Mir tun jedes Spiel und jede Minute gut. Du holst dir im Training Fitness, aber die richtige Fitness bekommst du in den Spielen. Ich versuche im Training alles zu geben, um jetzt am Wochenende vielleicht schon von Anfang an zu spielen – um dann zu zeigen, was ich kann.

Es wäre Ihr erster Startelfeinsatz seit langer Zeit. Machen Sie sich Druck?

Ich habe mir abgewöhnt, mir selber Druck zu machen. Das hat mich immer nur runtergezogen. Ich weiß, was ich für Qualitäten habe und dass ich mit einem klaren Kopf der Mannschaft helfen kann. Das möchte ich zeigen.

Im Trainingslager hat Mirko Slomka Ihre unberechenbaren und „schlauen Bewegungen“ gelobt. Sind die geplant oder Instinkt?

Eine Mischung aus beidem! Ich bin Straßenfußballer. Wenn ich Urlaub habe, zocke ich immer mit meinen Jungs auf dem Bolzplatz oder in der Soccerhalle. Das steckt einfach in mir, das kriegt man aus mir nicht raus. Ich liebe Fußball einfach. Da läuft man nur rauf und runter und hat einfach Spaß am Fußball. Diesen Spaß versuche ich auf den Platz mitzunehmen. Ich weiß, es sieht in manchen Phasen des Spiels so aus, als ob ich keinen Bock habe – aber das ist nicht so. Ich mache das bewusst so, um auf den einen richtigen Mo­ment zu warten.

Die schönste Profizeit hatten Sie in Kiel mit 25 Toren. Liegt Ihnen die 2. Liga besonders gut?

Ich glaube, selbst wenn wir da Bundesliga gespielt hätten, wäre es ein besonderes Jahr für mich geworden. Da hat einfach alles funktioniert, ich habe auch nach Verletzungen viel Vertrauen be­kom­men, habe immer versucht, das mit Leistung zurückzuzahlen. Wir hatten eine Supermannschaft und einen Super-Teamgeist – und ich glaube, das steckt auch hier in dieser Mannschaft. Da sehe ich schon kleine Parallelen.