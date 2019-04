"Bremen oder Hannover?": 96-Stürmer Füllkrug im ersten Werder-TV-Interview (mit Video)

Auf der YouTube-Seite von Werder Bremen gab Neuzugang Niclas Füllkrug bereits sein erstes Interview. Vier Spieltage vor Ende einer enttäuschenden Bundesliga-Saison, die für Hannover 96 wahrscheinlich mit dem Abstieg endet.

Trifft "Fülle" die richtige Entscheidung?

In der Rubrik "Butter bei die Fische" wird der gebürtige Ricklinger das ein oder andere Mal in die Bredouille gebracht. Der Entweder-Oder-Fragenkatalog der Kollegen von Werder-TV bringt den 96-Stürmer teilweise ziemlich in Verlegenheit. "Ey, jetzt macht ihr aber auch Sachen. Ihr macht nur Ärger mit dem Interview", lacht Füllkrug, als er unter anderem vor die Wahl gestellt: "Bremen oder Hannover?"