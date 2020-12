96-Stürmer Twumasi kommt seiner Topleistung näher, aber Kocak genügt das nicht

Es war einmal, da galt Hannover 96 als torgefährlichstes Team der 2. Liga. Ist gar nicht lange her. Bis vor sechs Wochen hatte 96 zwei Tore pro Spiel im Schnitt erzielt. Zehn Treffer in fünf Spielen. Es folgten der Einbruch in Fürth (1:4) und nur noch drei Treffer in den darauffolgenden fünf Spielen. Hannover, nur noch harmlos. „Wenn wir die Chancen, die wir hatten, reingemacht hätten, dann würden wir von der besten Offensive der Liga sprechen“, erklärte Trainer Kenan Kocak. Anzeige Bis alles greift, kann es lange dauern Einer sollte den Unterschied in der 2. Liga ausmachen. Patrick Twumasi (26), der völlig außer Form zu 96 kam. Nun tastet sich der Angreifer heran, stellte den Hamburger SV in der ersten Hälfte beim 1:0-Auswärtssieg vor Pro­ble­me und ist auch Teil des neuen, endlich kreativen Konzepts, Standardsituationen mit etwas Fantasie auszuführen. Bis alles greift, kann das Jahr vorbei und der Anschluss zur Tabellenspitze verloren sein.

"Wir haben so viel liegen lassen, nicht nur Marvin Ducksch" Die 96-Mannschaft braucht schon am Samstag in Heidenheim jemanden, der Hendrik Weydandt und Marvin Ducksch die Last nimmt, immer treffen zu müssen. Ducksch ist deutlich anzusehen, dass er sich schwertut mit dem Druck. „Wir haben so viel liegen lassen, nicht nur Marvin Ducksch“, weiß Kocak. Twumasi ließ seine gute Form in Hamburg in der Kabine liegen. Kocak bremst die Freude über die erste Hälfte: „Er war bemüht gegen Hamburg.“ Bemüht. Das bedeutet übersetzt auf ein Arbeitszeugnis: Twumasi will, aber kann nicht. „Dass er verteidigen muss, besser für die Mannschaft mitarbeiten muss, ist jedem bewusst, auch ihm selbst“, erklärte Kocak. „Wir können es uns nicht erlauben, dass neun Spieler mitmachen und zwei nicht.“



Twumasi hilft jede Minute Den ersten, Kingsley Schindler, der ebenfalls nur in einer Hälfte glänzte, hatte Kocak schon in der 67. Minute ersetzt. Der 96-Trainer nahm Twumasi überraschend spät vom Platz (84. Minute). „Mit jedem Spiel kommt der Junge näher ran“, glaubt Kocak. Das erklärt die späte Auswechslung: Twumasi hilft jede Spielminute. Der teuerste Transfer des Spätsommers (750 000 Euro von Alavés) hat Hannover bisher nicht entscheidend geholfen. Acht Spiele, zwei in der Startelf, keines über die volle Distanz, kein Tor. Keine berühmte Quote, mit der man sich beim Trainer festspielt.

