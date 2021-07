Sturmnot bei 96: Nach der Weydandt-Verletzung bleibt für ganz vorn nur noch Ducksch

Allgemein lobte er jedoch Weydandt und Marvin Ducksch, seine einzigen Spitzen, wenn er Patrick Twumasi und Moussa Doumbouya nicht mitzählt. „Ich bin total überzeugt von beiden“, sagte Zimmermann. „Wir sind sehr variabel und haben viele Optionen.“ Das änderte sich am Mittwoch schlagartig. Weydandt fällt mit einer Zerrung im Beckenbereich aus, der Saisonstart in Bremen ist für ihn gefährdet.

Am Montag sah die Welt in Rotenburg noch anders aus. Viel Regen, abwechselnd mit viel Sonne, ein optimaler Rasenplatz im Ahe-Stadion und von Sturmschäden im 96-Kader war nichts zu spüren. Nur Hendrik Weydandt kam nicht richtig in Schwung. „Hennes Abläufe sind jetzt noch nicht so richtig rund“, fand Trainer Jan Zimmermann.

96 brachte Weydandt zur Untersuchung nach Hannover. „Er hat eine Zerrung und wird, wie es aussieht, im Trainingslager nicht mehr trainieren können“, erklärte Zimmermann. Das Aus für den Stürmer. Weydandt reiste aber nicht ab, trainierte stattdessen Kraft auf Platz 3 des Ahe-Stadions, während Ducksch mit den anderen Kollegen um den Sieg im Miniturnier kämpfte.

Und plötzlich lag auch Ducksch da, nach einem Linksschuss hielt er sich den hinteren linken Oberschenkel. „Da hab ich auch kurz gezuckt“, gab Zimmermann zu. Nach kurzer Untersuchung durch Teamarzt Hauke Mommsen schlurfte Ducksch aber wieder recht gesund Richtung Steigerungsläufe. Entwarnung bei Ducksch, aber wann Weydandt wieder spielfit ist, muss der 96-Trainer abwarten.

Körperliche Variante fällt aus der Gleichung

In den Tests gegen Bielefeld, Hertha BSC und Magdeburg wird Weydandt nicht mitstürmen können. Damit ist sein Einsatz in Bremen so gut wie ausgeschlossen – zumindest von Beginn an. Weydandt, durch seine Körperlänge bei Standards offensiv und defensiv ein Leuchtturm, wird nicht helfen können. In der Offensive hatte Zimmermann zuletzt noch gelobt, wie viele Optionen er habe: „Wir sind nicht leicht auszurechnen.“ Die körperliche Variante mit Weydandt fällt allerdings nun aus der Gleichung.

Zimmermann galt in den vergangenen Jahren als der Macher des Weydandt-Märchens. Er war aus Groß Munzel (Kreisliga) zu Zimmermann nach Egestorf (Oberliga) gewechselt. Nach Startproblemen coachte Zimmermann ihn bis zum Wechsel zu 96. André Breitenreiter brachte Weydandt in der Bundesliga nach Bremen – er traf und das Märchen war geschrieben. Es war einmal – in der vergangenen Saison blieb Weydandt mit vier Toren weit unter seinen Möglichkeiten.