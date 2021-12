Topfavorit auf Trainerjob: Rösler stellt sich vor - und hat ein "gutes Gefühl" 

Am Donnerstag hat er noch mal nachgezählt: Gut 40 Bewerbungen, direkt oder über Umwege, haben Martin Kind und der 96-Manager Marcus Mann innerhalb kürzester Zeit erhalten, „man glaubt gar nicht, was da für Namen dabei waren“, sagt der 96-Boss.

Am Montag will 96 den neuen Trainer öffentlich benennen – der Plan ist, rund um das wichtige HSV-Spiel am Sonntag keine zusätzliche Unruhe reinzubekommen. Dass bis dahin nichts durchsickert um die wohl wichtigste Personalie dieser launischen Saison, ist aber eher unwahrscheinlich.

Am Freitag soll, wenn Berater und Anwälte ihre Arbeit rechtzeitig fertig bekommen, bereits der Vertrag für den Neuen unterschrieben werden. Sehr gut möglich, dass unten rechts auf dem Papier der Name des bisherigen Außenseiters steht, der nun durch einen Vorstellungsbooster in Großburgwedel die Favoritenrolle übernommen hat: Rösler!

Gern etwas älter, härter, direkter

Für das persönliche Ge­spräch bei Kind und Mann war der Trainer am Mittwochabend mit dem Auto aus Düsseldorf gekommen. Der 96-Boss zeigte sich angetan von dem bodenständigen Fußballlehrer, der mal bei Manchester City spielte und vor seiner eher unglücklichen Düsseldorfer Zeit vor allem in England als Trainer Erfahrungen sammelte. Rösler erfüllt auch eher als Thioune die schon am Montag formulierten Vorgaben des 96-Chefs für einen erfolgreichen Ab­stiegs­kampf: gern etwas äl­ter, gern etwas härter, gern etwas direkter.

Dass Kind nach dem Treffen mit Thioune auch viel Positives über den jüngeren Bewerber gesagt hatte – geschenkt. Thioune glaubt auch noch an seine Chance, am Donnerstag sagte er beim TV-Sender Sky: „96 sucht einen neuen Trainer, ich suche eine neue Herausforderung, das sind nicht die schlechtesten Voraussetzungen.“ Aber es werde „viel spekuliert“.