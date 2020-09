Hannover 96 sucht noch zwei Neuzugänge: "Geht um Spieler, die Erstligaqualität haben"

Die Umbauarbeiten sind nicht abgeschlossen, Sportchef Gerhard Zuber kann die Schaufel nicht aus der Hand legen. Es müssen dringend noch Spieler herangekarrt werden, das hat der Test in Bremen (0:2) wieder gezeigt. Das defensive Zentrum bleibt die 96-Schwachstelle. Ein Innenverteidiger und ein defensiver Mittelfeldspieler stehen seit Langem auf der Anforderungsliste von Trainer Kenan Kocak.

Gerade noch rechtzeitig vor dem ersten Pflichtspiel, der Pokalpartie am kommenden Montag in Würzburg, könnte Kocaks dringender Wunsch erfüllt werden. 96-Chef Martin Kind bestätigt, „noch zwei Spieler“ holen zu wollen. Kind hofft, „dass wir in dieser Woche zumindest einen verpflichten können“.