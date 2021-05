Jetzt LIVE! Hannover 96 empfängt Darmstadt 98 - Hübers feiert Comeback

Hannover 96 startet am Freitagabend (18.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 in die letzten vier Partien der Saison. Aktuell steht das Team von Kenan Kocak auf dem 13. Tabellenplatz und hat den Anschluss zu den oberen Plätzen längst verloren. Es geht jetzt darum, die Spielzeit so erfolgreich wie möglich zu beenden und im Tableau noch den ein oder anderen Platz nach oben gutzumachen.

Anzeige

Ein Sieg gegen Darmstadt ist also Pflicht - ansonsten dürfte es bei 96 noch ungemütlicher werden. Mut macht sicherlich die Rückkehr des zuvor lange verletzten Innenverteidigers Timo Hübers, den Kocak direkt in die Startelf beordert.