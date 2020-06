Last-Minute-Niederlage in Darmstadt: Hannover 96 verpasst dritten Sieg in Folge 

Marvin Ducksch wollte das mal gar nicht glauben. Schon nach dem Siegtor der Darmstädter, einem Eigentor nach einem Eckball, dann auch in der 90. Minute, warf sich der Stürmer enttäuscht auf den Boden. Als die 2:3-Niederlage kurze Zeit später dann abgestempelt war, stand Ducksch schon wieder schimpfend am Spielfeldrand. Freundlich übersetzt sagte er in etwa, das könne doch nicht wahr sein. Kenan Kocak drückte das so ähnlich aus: „Wir haben das Spiel selber verschenkt.“ Der 96-Trainer machte für die Niederlage „viele kläglich vergebene Torchancen“ verantwortlich.

Dursun trifft zur Darmstädter Führung Serdar Dursun, der Darmstädter Angreifer, der bei 96 auf der Einkaufsliste steht, hatte das Tor zum 1:0 in die Bewerbungsmappe gelegt (24.). Kocak ärgerte sich, dass sein Wunschstürmer „so frei zum Schuss kommt“. Das war allerdings auch der Abwesenheit von Waldemar Anton geschuldet. Der 24-Jährige ist seit Sonntagmorgen Papa, seine Frau Jennifer brachte eine Tochter zur Welt. Kocak hatte noch gehofft, dass das Baby am Samstag kommt und Anton dann zum Spiel nachreisen könnte. Das Baby hielt sich nicht an den 96-Zeitplan, Anton blieb in Hannover. „Man hat gesehen, dass wir ihn nicht ersetzen können“, stellte der 96-Trainer nach der Partie fest. „Waldis Aggressivität hat uns gefehlt.“ Aber natürlich sendeten Kocak und das Team „herzliche Glückwünsche“ an die junge Familie.

Prib trifft zum vierten Mal in Serie Marc Stendera, der ja auch um einen neuen Vertrag kämpft, kam für Anton ins Team. Beim Hinspiel war Stendera der Ausgleich zum 2:2 aberkannt worden, weil der Schiedsrichter den Ball berührt hatte. Auch nach seiner Vorlage zum 1:1-Ausgleich schaltete sich wieder der Kölner Keller ein. Kocak dachte „einen kurzen Moment“ an das Hinspiel, aber diesmal galt der Treffer, den Edgar Prib schließlich erzielte (47.). Der 30-Jährige traf bei seinem vierten Spiel in Folge. Beim 1:3 in Sandhausen spielte er zwischendurch nicht mit. Mit fünf Toren erlebt 96 gerade den erfolgreichsten „Eddy“ aller Zeiten. Auch Ducksch trifft zuverlässig, das 2:1 war sein Tor Nummer elf. Es freut Kocak, „dass er seine gute Leistung mit Toren krönt“. Gar „nicht einverstanden“ zeigte sich der 96-Coach dagegen „mit der Performance von John Guidetti“. Hendrik Weydandt ersetze ihn, ohne den Schweden in den Schatten zu stellen.

Kocak bewertet Niederlage als "sehr unglücklich" Insgesamt zeigte die 96-Mannschaft erst in Hälfte zwei „unser wahres Gesicht“, wie Marcel Franke meinte. Kocak ordnete die Niederlage auch als „sehr unglücklich“ ein. „Wir waren die spielbestimmende Mannschaft, sind aber an einem super Torwart gescheitert.“ Der 96-Trainer attestierte dem Darmstädter Marcel Schuhen, „fantastisch gehalten“ zu haben. „Er war für mich der Man of the Match.“ Der unglücklichste 96-Spieler des Spiels 96 war Franke. Das Tor zum 2:3 erlebte der ehemalige Darmstädter so: „Ich bekomme den Ball an die Hüfte und komme nicht mehr weg.“ Zum wiederholten Mal kassierte 96 ein Standard-Gegentor, „da hat der Wille gefehlt, die Ecke zu verteidigen“, ärgerte sich Kocak.

