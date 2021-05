Trotz zwischenzeitlicher Führung: 96 kassiert Heimpleite gegen Darmstadt 

Kenan Kocaks Abschiedstournee begann mit einer Demonstration. Als alle schon bereit standen für den Anpfiff, liefen Serdar Dursun und der 96-Trainer noch mal aufeinander zu und umarmten sich auf dem Platz besonders herzlich. Ein paar warme Worte, dann noch zweimal auf die Schulter geklopft - so hielten sie es vor der 1:2-Niederlage von Kocaks Team. So hatten sie es schon beim 2:1-Sieg von 96 im Hinspiel in Darmstadt vorgeführt. Anzeige Im Januar hoffte Kocak noch, seinen Wunschstürmer nach Hannover lotsen zu können. Hat nicht geklappt, aber es kann ja nicht schaden, darauf gesondert hinzuweisen. Kocaks heimliche Botschaft lautete - hätte ich meinen Wunschstürmer, der schon 21 Tore in dieser Saison erzielt hat, bekommen, würden wir nicht da unten in der Tabelle herumkrebsen.

Bilder zum Spiel der 2. Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem SV Darmstadt 98 Hannovers Niklas Hult (l) und Darmstadts Tim Skarke kämpfen um den Ball. ©

Ducksch bringt 96 in Führung Nach dem Bruch und der vereinbarten Trennung war zu erwarten, dass Kocak für seine letzten vier Spiele weitere Zeichen setzt. Sein erstes Signal ging an die Klubführung: Er lässt sich - vorerst zumindest - nicht in die Aufstellung nicht hereinreden. Von der 96-Finanzabteilung hatte er ja den dezenten Hinweis bekommen, dass dem Spieler Hendrik Weydandt 45000 Euro Prämie zustehen, sollte er noch in jedem der vier Kocak-Endspiele in der Startelf stehen. Und Geld ist nun mal knapp in Corona-Geisterspielzeiten. Der Stürmer darf aber weiter auf die Bonuszahlung hoffen, der Trainer stellte ihn auf. Indirekt wurde Kocak dafür auch belohnt. Weydandt legte unter Mithilfe von Darmstadts Verteidiger Lukas Mai das Führungstor zum 1:0 vor (50.). Marvin Ducksch vollendete - und gewann damit wie beim Hinspiel das Duell der Torjäger gegen Dursun. In Darmstadt ging es 2:0 für Ducksch aus, diesmal 1:0 - macht ein klares 3:0 für Ducksch gegen Dursun. Keine Chance für den Nachwuchs Das zweite Signal des Trainers - auf Talente hat er fast komplett verzichtet. Bis auf Moussa Doumbouya, der eingewechselt wurde, strich Kocak alle Nachwuchshoffnungen aus dem 20-Spieler-Aufgebot. Kein Mick Gudra, kein Simon Stehle, kein McKinze Gaines, kein Grace Bokake, die in den vergangenen Partien abwechselnd im Kader standen. Das dritte Zeichen - der slowenische Leihspieler Jaka Bijol, dem Kocak stets die Treue gehalten hat, musste erstmal auf die Bank. Josip Elez übernahm im hinteren Mittelfeld, spielte auch den Pass auf Weydandt vor dem 1:0, musste aber wenig später doch wieder Bijol Platz machen. Eigentlich wollte Kocak den Darmstädter Victor Palsson für die Position verpflichten - doch der Schwede war ebenfalls nicht bezahlbar.