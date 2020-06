Stürmen sie bald zusammen für Hannover 96? Das Duell der Zopf-Scorer Ducksch und Dursun

Eine Garantie gibt’s nie. Aber die Wahrscheinlichkeit, mit Topstürmern in die Bundesliga aufzusteigen, erhöht sich gewaltig. Nun spielen weder Darmstadt 98 noch Hannover 96 am morgigen Sonntag (13.30 Uhr, Merck-Stadion am Böllenfalltor) ernsthaft um den Aufstieg. Es geht um Platz fünf – so gut stand 96 noch nie in dieser Saison. Mit dem theoretischen Sprung auf Platz drei „beschäftige ich mich nicht“, versichert 96-Trainer Kenan Kocak. Dazu müsste 96 auch jedes der letzten vier Saisonspiele gewinnen – mindestens ... Den fast sicheren Aufsteiger in die Bundesliga grüßte Kocak gestern schon mal. „Wenn es passiert, und davon kann man ausgehen, kann ich Arminia Bielefeld zur grandiosen Leistung beglückwünschen.“ Bielefeld hatte in dieser Saison einen Fabian Klos (32), der die Arminia nach oben schoss. Darmstadt 98 hat einen nicht ganz so treffsicheren Stürmer, Serdar Dursun, 28, 13-mal erfolgreich.

Kocak: "Dursun muss nicht beweisen, was er kann" Dursun spielt morgen gewissermaßen bei 96 vor. Hört man sich um, dann erfährt man viel Gutes über einen intelligenten Torjäger, der in der Kabine schon mal vor der Mannschaft die Gegneranalyse vorträgt. Allerdings gab es in Darmstadt auch Kritik an Dursuns Defensivarbeit. Kocak gehört nicht zu den Spekulanten über einen Transfer des 28-Jährigen mit hannoverscher Nachwuchs-Vergangenheit. „Serdar Dursun muss gegen uns nicht beweisen, was er kann“, erklärte Kocak, „das ist kein Schaulaufen. Er hat in den letzten Wochen, Monaten, Jahren bewiesen, welche Qualität er besitzt.“ Zehn Treffer für Fürth (2017), elf für Darmstadt (2019), jetzt 13 – Dursun bestätigt ständig seine Quote.

Die besten Torschützen von Hannover 96 seit 2000 (jeweils für jeweilige Saison). Saison 2018/19: Hendrik Weydandt - 6 Tore ©

Tausch Dursun gegen Ducksch? Witzigerweise gab es vor zwei Monaten noch das Gerücht, 98 wolle mit 96 die Stürmer tauschen – wie Kinder beim Bundesliga-Sammelkartenspiel: Ich geb dir den Ducksch, du gibst mir den Dursun. Markus Anfang, der Darmstadt in der nächsten Saison coacht, hatte Ducksch in Kiel zum Torschützenkönig gemacht. Dieses Trainerstück gelang nach der Corona-Pause auch Kocak: Der Torjäger traf seitdem viermal in fünf Spielen. Wer will so einen abgeben? "Wir brauchen Stürmer, die anfangen, ab 15 Toren zu denken" Morgen gibt es das direkte Duell: Dursun gegen Ducksch. In der kommenden Saison stürmen sie möglicherweise Zopf an Zopf miteinander. Sturm-Ikone Dieter Schatzschneider legt den Maßstab für die kommende Saison hoch an: „Wir brauchen Stürmer, die anfangen, ab 15 Toren zu denken.“ So wie vor dem bisher letzten Aufstieg Martin Harnik, der 17-mal traf und den der damalige Manager Martin Bader zusammen mit Niclas Füllkrug geholt hatte. Das Sturmduo schoss 96 in die 1. Liga und hielt dann die Klasse mit einem 14-mal erfolgreichen Füllkrug.

Top-Torschützen in Bildern: die 50 erfolgreichsten Torjäger in der Geschichte von Hannover 96 (Stand: März 2020) Bilderstrecke: die 50 erfolgreichsten Torjäger von Hannover 96. ©

Weydandt-Abschied wird wahrscheinlicher Treffsichere Stürmer werden die Trümpfe in der 2. Liga sein – eventuell bald ohne Hannovers Joker Hendrik Weydandt. Er darf ablösefrei wechseln, oder er nimmt das neue 96-Angebot an. Der Kicker berichtete über das Interesse von Fortuna Düsseldorf an ihm, Mainz und Bremen sollen außerdem mitbieten. Das Jokerspiel um Weydandt wird demnach im Ab­stiegs­kampf der Bundesliga entschieden.