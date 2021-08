Zehnmal die Note 5 – oder schlechter: So habt ihr die 96-Profis gegen Darmstadt bewertet

Der Kapitän brachte die Gefühlslage bei Hannover 96 auf den Punkt. „Hier heute vier Stück zu bekommen, ist eine Katastrophe“, sagte Marcel Franke nach der 0:4-Niederlage bei Darmstadt 98. „So werden wir keine Punkte holen.“ Statt um die Aufstiegsplätze mitzuspielen, stehen die "Roten" nach fünf Partien mit mickrigen vier Punkten in der Abstiegszone der Zweitliga-Tabelle.

"Machen uns gerade wieder eine Menge kaputt"

„Ich bin enttäuscht über uns alle. Wir machen uns gerade wieder eine Menge kaputt“, sagte 96-Stürmer Hendrik Weydandt, der eine Woche zuvor noch den Siegtreffer gegen Heidenheim erzielt hatte. In Darmstadt war die gesamte 96-Offensive nun harmlos. Es passte zum Spiel, dass Florent Muslija in der 66. Minute die große Chance zum Anschluss per Elfmeter nicht nutzte und sich Neuzugang Luka Krajnc mit einem Eigentor einfügte.

Bei der Benptung durch die SPORTBUZZER-Leserinnen und -Leser ist denn auch Torhüter Ron-Robert Zieler der Spieler mit der besten Bewertung geworden. Hier das Ergebnis im Detail: