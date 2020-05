Die rote Rhythmusstörung: Zuhause klappt's bei 96 nicht - dafür wieder auswärts in Sandhausen?

96-Trainer Kenan Kocak: "Wir haben nicht so gut in die Partie reingefunden. Wir hatten keinen richtigen Spielfluss, keine Dynamik, kein Tempo. Nach der Pause war es dann besser. Wir haben es aber verpasst, das 2:0 zu machen. Das 1:1 hat uns einen Knacks im Spiel gegeben. Da waren wir nicht mehr so präsent wie zuvor. Bei dem heutigen Spielverlauf müssen wir auch mal mit einem Punkt zufrieden sein. Ich denke nicht, dass es ein Kraftproblem war. Wir haben nach dem 1:1 die Ordnung verloren. Darüber müssen wir mit der Mannschaft sprechen." ©