Im Liveticker: 1:0! Weydandt bringt Hannover 96 gegen Sandhausen früh in Führung

Hannover 96 empfängt am Freitagabend (18.30 Uhr) den SV Sandhausen. Im sechsten Heimspiel der Saison soll es endlich mit dem ersten Heimdreier klappen. Bisher sammelten die Roten in den bisherigen Partien in der HDI Arena lediglich drei Punkte (null Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen).

Zieler und Anton fehlen gesperrt

Auch die Torausbeute sieht bislang mager aus. Die 96-Fans durften zu Hause erst zwei eigene Treffer bejubeln. Die Sehnsucht nach einem Erfolgserlebnis ist groß. Die Roten müssen gewinnen - ansonsten könnte es auch für Trainer Mirko Slomka eng werden. Dass mit Ron-Robert Zieler und Waldemar Anton zwei wichtige Eckpfeiler wegen einer Sperre fehlen, erschwert die Aufgabe.

Zumal mit Sandhausen ein "unangenehmer Gegner" in die niedersächsische Landeshauptstadt kommt, wie der 96-Coach auf der Pressekonferenz vor der Partie zu Protokoll gab.