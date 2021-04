Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim SV Sandhausen

Die Ausgangslage

Hannover 96 steht auf Tabellenplatz elf, der Aufstieg ist längst abgehakt. Nach einer enttäuschenden Serie von drei Niederlagen am Stück gelang den Roten unter der Woche ein 3:1-Erfolg gegen den SSV Jahn Regensburg. Auch der SV Sandhausen konnte zuletzt einen Sieg feiern. Gegen keinen geringeren als den Hamburger SV setzte sich das Team von Stefan Kulovits überraschend mit 2:1 durch. Damit befinden sich die Badener im Aufwärtstrend - und gewannen zum ersten Mal in der laufenden Saison zwei Spiele in Folge. Trotzdem geht es für die Gastgeber, die sich aktuell auf dem Relegationsplatz befinden, weiter um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Anzeige

Die Statistik

Die Bilanz könnte kaum ausgeglichener sein. Zwischen beiden Vereinen kam es bisher zu insgesamt fünf Duellen, die allesamt innerhalb der vergangenen fünf Jahre stattgefunden haben. Jeweils ein Spiel konnten 96 und der SVS für sich entscheiden, drei Partien endeten unentschieden. Dabei konnten die Roten noch nie im BWT-Stadion am Hardtwald gewinnen. Ihren einzigen Sieg gegen die Badener feierte die Kocak-Elf beim 4:0-Heimerfolg in der Hinrunde.