Fünftes Aufeinandertreffen: Gelingt 96 endlich der erste Sieg gegen Sandhausen?

Nicht allerdings beim ersten Aufeinandertreffen: Am 18. Dezember 2016 trennten sich 96 und Sandhausen in der HDI-Arena vor 30.296 Zuschauern torlos. Zuschauer ... das waren noch Zeiten. Und dann diese Namen in der 96-Startelf: Waldemar Anton, Salif Sané, Martin Harnik. Trainer bei den Roten war Daniel Stendel, bei den Gästen ein gewisser Kenan Kocak.

Höchste Zeit für eine Premiere: In den bisherigen vier Duellen mit dem SV Sandhausen hat Hannover 96 noch kein einziges Mal den Platz als Sieger verlassen. Das darf sich im ersten Spiel des neuen Jahres (Sonntag, 13.30 Uhr) aus Sicht der Roten gern ändern - zumal die Gäste angeschlagen sind und auf dem Relegationsplatz stehen. Und natürlich darf beim Blick auf die kurze Historie dieser Paarung nicht verschwiegen werden, dass es für 96 sehr wohl schon einmal was zu feiern gab.

Der war auch noch Trainer bei den Sandhäusern, als diese es am letzten Spieltag der Saison 2016/17 erneut mit 96 zu tun bekamen. 1:1 lautete am 21. Mai 2017 der Endstand, aber wen interessiert das noch? Denn dieser Punkt, der Treffer von Florian Hübner in der 60. Minute, bedeutete die Rückkehr in die Erstklassigkeit für die nunmehr von André Breitenreiter trainierte Mannschaft aus Hannover! Die Rasen in Sandhausen war nach dem Spiel nicht mehr grün, sondern rot.

Am 1. November 2019 traf man sich dann wieder in der 2. Liga. Hendrik Weydandt brachte das mittlerweile von Mirko Slomka gecoachte 96 früh in Führung, Aziz Bouhaddouz glich für Sandhausen nach gut einer Stunde aus. Trainer der Gäste in diesem wie auch im Rückspiel: der lautstarke Uwe Koschinat.

Und der konnte sich am 30. Mai 2020 im Rückspiel vor leeren Rängen (Stichwort: Corona) über ein 3:1 freuen, erstmals gab es bei dieser Paarung also kein Unentschieden. Leidtragender war Kenan Kocak, der damals wie heute bei Hannover 96 das Sagen an der Seitenlinie hat(te). Den einzigen Treffer für die Roten erzielte übrigens ein gewisser John Guidetti, der im Sturm an der Seite von Cedric Teuchert begann.

Ein netter kleiner Ritt durch die Zeit. Fakt ist, dass es Zeit für den ersten Sieg von Hannover 96 in diesem Duell ist.