Nur 1:1 gegen Sandhausen: Hannover 96 bleibt zu Hause weiter sieglos 

Den Schlusspfiff erlebte Mirko Slomka auf der Bank. Von dort ging der 96-Trainer direkt in den Bauch des Stadions, die „Slomka-raus“-Rufe hat er aber noch gehört. „Dass es sich auf mich fokussiert, ist klar. Es gibt immer einen, der die Verantwortung trägt“, sagte der Coach wenig später. „Ich halte den Druck aus. Ob es im Umfeld nun ruhig bleibt oder unruhig wird, kann ich nicht sagen.“ Das Training am Samstag will er aber schon noch leiten. "Wir haben alles vermissen lassen" Zugeben musste Slomka aber, dass die 90 Minuten seiner Bankrotterklärung gleich kamen. Auch im sechsten Anlauf schaffte die Mannschaft keinen Heimsieg, das 1:1 gegen Sandhausen dürfte auch zu wenig für Slomka gewesen sein. „Das ist eine Riesenenttäuschung. Wir haben alles vermissen lassen.“ Der Trainer steht vor dem Aus - nicht zum ersten Mal. Nach dem 0:4 zu Hause gegen Nürnberg war eigentlich bereits der Entlassungs-Tatbestand erfüllt. Allzu viele Leute haben den Offenbarungseid allerdings nicht in der HDI-Arena gesehen. Von den offiziell verlautbarten 24 100 Zuschauern müssen all die Dauerkartenbesitzer abgezogen werden, die es vorgezogen haben, wegzubleiben. So waren wohl nur höchstens 15000 dabei. Irgendwie ja auch verständlich, denn Fans kommen schließlich ins Stadion, um ihre Mannschaft siegen zu sehen. 96 hat das Stadion leer gespielt - wie viele werden beim nächsten Mal gegen Darmstadt wohl kommen?

Einzelkritik: So waren die Profis von Hannover 96 gegen den SV Sandhausen in Form Michael Esser: Note 2. Hält 96 mit mehreren Paraden schon in der ersten Hälfte im Spiel. Wie Slomka schon vorher sagte: Eine gefühlte zweite Nummer eins. ©

Anzeige

Weydandts Tor bringt keine Sicherheit Es war auch erneut eine Veranstaltung für Hartgesottene. Mieses Herbstwetter und ein Gegner, der für das steht, was dann auch gegeben wurde: Zweitligafußball mit all den Unzulänglichkeiten, die die 90 Minuten nicht unbedingt zu einem Erlebnis-Event machen. Dabei ging’s wieder gut los, weil auf Hendrik Weydandt Verlass ist. In Karlsruhe hatte er seine Mannschaft in der sechsten Minute in Führung geschossen, jetzt köpfte der Stürmer in der siebten Minute das 1:0.

Hannover 96 - SV Sandhausen: Hendrik Weydandt (M) bejubelt sein Tor zum 1:0 mit seinem Team. ©

"Es ist einfach zum Kotzen, wie es gelaufen ist" Der große Plan war dann allerdings nicht zu erkennen. Alles blieb Stückwerk. Nach 58 Minuten beendete Slomka den misslungenen Aogo-Versuch, und Bakalorz kam. Der ebenfalls eingewechselte Aziz Bouhaddouz erzielte dann den längst verdienten Ausgleich (63.). Die 96-Defensive überließ Sandhausen danach noch unglaublich große Räume - das war ein vogelwilder Auftritt, der auch gut und gerne mit einer Niederlage hätte enden können. Aber auch so gibt es nicht mehr viel, was noch fürs Festhalten an Slomka spricht. Sportchef Jan Schlaudraff wollte sich jedenfalls nach dem Spiel nicht äußern, auch 96-Chef Martin Kind nicht. Aber eigentlich hat Michael Esser auch schon alles gesagt. „Es ist einfach zum Kotzen, wie es gelaufen ist.“

Ducksch vergibt das 2:0 - danach kippt das Spiel Nach dem Marvin Ducksch die Großchance (20.) zur Beruhigung der offensichtlich verunsicherten Mannschaft vergeben hatte („Da hätten wir 0:2 hinten liegen müssen und wären nicht zurückgekommen“, meint Trainer Uwe Koschinat) - kam Sandhausen zurück ins Spiel und zu mehreren sehr guten Gelegenheiten. 96 hatte jedenfalls mehrfach Glück, dass der Ausgleich nicht früher fiel. Die Defensive wirkte dabei längst nicht so stabil wie zuletzt. Slomka hatte sich erstmal für Dennis Aogo und gegen Marvin Bakalorz als Ersatz für den gesperrten Waldemar Anton entschieden - ein weiterer Tiefschlag für den Kapitän. Weil Slomka mit viel Ballbesitz rechnete, wählte er Aogo, denn „Dennis ist eher ein strategischer Spieler“.

ANZEIGE: 50% auf dein Jako Herbst-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.