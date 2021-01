Perfekter Start ins neue Jahr: Ducksch und Twumasi führen 96 zum Sieg gegen Sandhausen

Nach seinem Tor zum 3:0 gab Marvin Ducksch ein Zeichen. Er lief in der 52. Minute zur Trainerbank, umarmte Zeugwart Servet Kaya, rief laut „Fünf“ und streckte alle Finger seiner linken Hand aus. 96 gewann am Ende nur mit vier Toren Differenz. Ein 4:0 gegen Sandhausen, Ducksch erzielte Saisontreffer fünf und sechs, bereitete ein Tor vor.

Weder Trainer noch Mannschaft haben nun offenbar was dagegen, wenn ein neuer, verlässlich treffsicherer Spieler dazukäme. „Wenn man sieht, wie unsere Chancenverwertung bisher war, tut uns ein neuer Stürmer vielleicht auch gut“, sagte Ducksch. Der 26-Jährige weiß so gut wie seine Kritiker, dass er in dieser Saison doppelt so viele Tore hätte erzielen können.

Sandhausen erwies sich als einfach gestrickter Partner, um die Stürmer und den zaudernden Mittelfeldspieler Jaka Bijol aufzubauen. Bijol schickte Sei Muroya mit einem ferngesteuerten Flugball zur Torchance, Ducksch verwertete den Nachschuss zum 1:0 (23. Minute). Der Ausgleich von Julius Biada (29.) zählte nicht, weil Alexander Esswein den perplexen Timo Hübers zuvor gefoult hatte. Sandhausen fiel sonst nichts ein, als die Bälle ins 96-Zentrum zu steuern, wo Bijol die Verzweiflungsschläge per Kopf in die andere Richtung schickte. Die Partie nahm bis zum 3:0 ausschließlich Kurs auf das Sandhausen-Tor.

Man darf dies dem Trainer abnehmen oder nicht. Glaubhaft versicherte Kocak: „So einen Start habe ich mir gewünscht.“ Aber ein Start wofür? Intern plant 96 die Jagd nach einem neuen treffsicheren Stürmer und über eine bessere Position für den Aufstiegskampf. Das 4:0 und die dominante Art und Weise des Sieges lässt sich als Signal an die Liga werten. Die Verpflichtung eines Torjägers wäre ein weiterer Anhaltspunkt, dass 96 es den Hamburgern, den Kielern, den Fürthern und den Bochumern an der Spitze der Tabelle schwieriger machen möchte als 2020.

Kommt noch ein neuer Stürmer oder nicht?

Trotz der doppelten Stürmertreffer ließ auch Kocak das Transferfenster für den 96-Angriff geöffnet. „Ducksch hatte letztes Jahr auch Konkurrenz und hat seine Tore gemacht“, sagte Kocak. „Die Ideen hatten wir vor diesem Spiel und haben wir auch nach diesem Spiel. Es muss nicht sein, aber wenn etwas auf dem Markt passiert, von dem wir denken, das hilft uns weiter, werden wir reagieren.“

Die Frage wird nun sein, wie seine Mannschaft reagiert nach dem klaren Resultat. Zwei Siege in Folge gab es noch gar nicht in dieser Saison. Am nächsten Sonntag muss Hannover nach Darmstadt, wo der Top-Transferkandidat Serdar Dursun stürmt. Bis dahin wird es wohl noch einige Signale geben in die eine oder in die andere Richtung.