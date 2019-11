User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Spieler gegen Sandhausen?

Wieder kein Heimerfolg für 96. Hannover ging durch Hendrik Weydandt früh in Führung, aber sie konnten die drei Punkte nicht übers Ziel retten. Sandhausen glich in der 62. Minute durch deren Joker Bouhaddouz aus. Die Gäste wirkten ab dann drückender. So gab es nach 90 Minuten ein 1:1-Unentschieden gegen den SV Sandhausen. Einen Sprung in der Tabelle haben die Roten durch diese Punkteteilung verpasst.

