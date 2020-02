Hannover 96 mit (un)glücklichem 2:2 gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden

Dass dieser sportlicher Tag kein perfekter werden würde für 96, war schon eine gute Viertelstunde vor Anpfiff des Spiels gegen Wehen Wiesbaden zu ahnen. Neu-Stürmer John Guidetti verletzte sich beim Warmmachen , musste behandelt werden, schoss danach noch dreimal probehalber aufs Tor, um mit schmerzhafter Wut in die Kabine zu gehen. Der Schwede zerriss sogar sein Trainingsleibchen.

Trainer Kenan Kocak blieb trotzdem bei seiner Taktik, hinten Viererkette, in der überraschend auch Josip Elez mitspielte, davor Waldemar Anton als Sechser, begleitet von den Mittelfeldspielern Marc Stendera und Dominik Kaiser, der in seinem zweiten 96-Spiel zum ersten Mal von Anfang an mitmachen durfte.

96 wirkt gehemmt und uninspiriert

Es schien, als hätte sich die Mannschaft von den personellen Rückschlägen verunsichern lassen, 96 wirkte gehemmt und uninspiriert, es begann eine der schlechteren Halbzeiten, die sich Hannover ja so oft geleistet hatte in dieser Saison. Ein harmloser Kopfball von Ducksch (7.), ein verquere Vorlage statt eines gefährlichen Schusses von Julian Korb (13.), ein Schuss von Felipe nach einer Ecke (15.).