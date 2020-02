"Unglaublich viel Mentalität gezeigt": Die Stimmen zum 96-Remis gegen Wehen Wiesbaden

Lange lag Hannover 96 gegen den SV Wehen Wiesbaden zurück, doch die Mannschaft von Kenan Kocak zeigte Moral und drehte die Partie sogar. Als Cedric Teuchert in der 87. Minute zum 2:1 traf, sah alles nach einem Heimsieg für die Roten aus.

Doch dann patzte Ron-Robert Zieler in der 90. Minute - und Wiesbaden gelang der Ausgleich. Am Ende musste sich 96 also mit einem Punkt begnügen - zu wenig für die eigenen Ansprüche. Damit stecken die Roten weiter mitten im Abstiegskampf der zweiten. Trainer Kenan Kocak haderte zwar mit dem späten Ausgleichstreffer, doch freute sich auch über die Moral seiner Mannschaft. Was die übrigen Protagonisten des Fußballnachmittags zu sagen hatten, erfahrt ihr hier.