Hannover 96: So läuft ein Tag von Sportchef Zuber - Verhandlungen mit Weydandt "auf der Zielgeraden"

Das Telefon steht bei Gerhard Zuber (44) ohnehin selten still, in Transferzeiten klingelt es sogar noch häufiger. „Ich bin sieben, acht Stunden am Telefon. Jeden Tag“, verrät der 96-Sportdirektor, „da arbeitet und telefoniert man auch mal bis ein Uhr nachts.“ Es geht um den neuen Kader, mit dem 96 um den Aufstieg spielen soll. Profiboss Martin Kind wünscht sich die Erstklassigkeit zurück, die Transferentscheidungen von Zuber und Trainer Kenan Kocak sollen es möglich machen.

"Am Tag werden mir 100 bis 200 Spieler angeboten"

„Am Tag werden mir 100 bis 200 Spieler angeboten“, verrät der Sportchef. Da dürfte es nicht einfach sein, immer den Überblick zu behalten. Schließlich hat der Tag auch für Sportchefs nur 24 Stunden. „Ja, die Manpower ist begrenzt“, bestätigt Zuber. Er nimmt es locker. Unterstützung gibt’s immerhin von Christophe Rempp. Der Franzose ist seit Jahren Zuber-Vertrauter, war schon mal Chefscout bei 96 und hilft dem Sportchef nun als Assistent in Transferfragen.