Ex-96-Profi Takuma Asano wechselt ablösefrei nach Bochum

Der VfL Bochum hat nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga den japanischen Nationalspieler Takuma Asano verpflichtet. Der 26 Jahre alte Ex-96er wechselt ablösefrei vom serbischen Verein Partizan Belgrad zum VfL und unterschrieb beim Aufsteiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Das teilte der Bochumer Verein am Mittwoch mit.

Nach einem Sonderurlaub, den der VfL Asano im Anschluss an eine Länderspielreise genehmigt hat, soll der Stürmer Anfang Juli in Bochum die Vorbereitung auf die neue Saison aufnehmen. Dort trifft er dann auch auf den ehemaligen 96-Torhüter Michael Esser, der erst vor wenigen Tagen in Bochum unterschrieben hatte.