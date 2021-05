Zurück in die Heimat: Abwehrtalent Noah de Waal verlässt 96 nach einem Jahr wieder

Seine Zeit bei Hannover 96 endet, noch ehe sie so richtig begonnen hat. Noah de Waal kehrt nach nur einem Jahr bei den Roten in seine Heimat zurück. Der niederländische Juniorennationalspieler, der im vergangenen Sommer aus der Jugend von AZ Alkmaar ins NLZ an der Eilenriede gewechselt ist, wird bedingt durch die Corona-Pandemie auf nur drei Pflichtspiele für die U19 zurückblicken können.

Allerdings hat der 18-Jährige auch reichlich wertvolle Erfahrungen bei den Profis sammeln können. In der Länderspielpause im Herbst wurde der Rechtsverteidiger wie einige andere Talente hochgezogen, durfte in der Mannschaft von Kenan Kocak mittrainieren - und erstmals im Test bei Union Berlin auch knapp 20 Minuten lang Profiluft in einem Spiel schnuppern.