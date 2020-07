Steven Gerrard als Trainer: Ex-96-Talent Leon Balogun wechselt zu Glasgow Rangers

Vom Talent zum Scout in Leverkusen: Was macht eigentlich Ex-96-Profi Bastian Schulz?

Ähnlich lief es ab Sommer 2010, nachdem Balogun Hannover in Richtung Bremen verlassen hatte. Auch bei Werder kam Balogun, der bisweilen auch als rechter Verteidiger eingesetzt wird, vorrangig in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Der Durchbruch folgte zwei Jahre später bei Fortuna Düsseldorf, wo sich der Hüne in der Saison 2012/13 zur Stammkraft mauserte. Über Darmstadt 98 ging es nach Mainz, beim "Karnevalsklub" spielte sich Balogun in die Notizbücher von Scouts der Insel...

Der gebürtige Berliner - Sohn eines Nigerianers und einer Deutschen - wechselte zur Saison 2008/09 von Türkiyemspor zu Hannover 96. Nach vielen Einsätzen in der Regionalliga-Mannschaft gab er am 19. April 2009 beim HSV sein Kurzdebüt bei den Profis, als er in der 85. Minute für Gaëtan Krebs eingewechselt wurde. Der 1,90 Meter große Balogun kam auch in der folgenden Saison nicht über den Status eines Talents hinaus, stand lediglich in zwei weiteren Bundesliga-Spielen für die Roten auf dem Platz.

Niko Gießelmann: Der linke Verteidiger wurde 1991 in Hannover geboren. Mit 15 Jahren wechselte er von der SC Langenhagen zu Hannover 96. Dort war er sechs Jahre aktiv, lief in der Reserve der "Roten" 74 Mal auf (15 Tore, 5 Vorlagen). Mit den Profis auf dem Feld zu stehen, war ihm nicht vergönnt. 2013 wechselte er zu Greuther Fürth, absolvierte 132 Spiele im "Kleeblatt"-Dress und ist aktuell Stammspieler beim Fortuna Düsseldorf. ©

... und in den Kader Nigerias für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Dort kam Balogun in allen drei Gruppenspielen über die volle Distanz zum Einsatz. Sein neuer Verein anschließend war der englische Erstligist Brighton & Hove Albion, bei dem indes eine eher glücklose Zeit mit wenig Startelfeinsätzen folgte. Besser lief es in den vergangenen Monaten, in denen Balogun an den Zweitligisten Wigan Athletic ausgeliehen war, bei dem er auch viel spielte, der jedoch wegen der Corona-Krise Insolvenz anmeldete und den Gang in die Drittklassigkeit antreten muss.

Celtic wieder auf den Fersen

Die spannende Frage ist nun, ob Balogun (Marktwert: 800.000 Euro) bei den Rangers an seine beste Zeit in Mainz anknüpfen kann. Im Achtelfinale der Europa League, in dem der schottische Spitzenklub (54 Meisterschaften) im Rückspiel auf Bayer Leverkusen trifft, darf er sein Können jedenfalls nicht zeigen, er ist dort nicht spielberechtigt. Nach der Insolvenz 2012 und dem Fall in die vierte Liga sind die Rangers mittlerweile nach Celtic übrigens wieder die Nummer zwei im Land.