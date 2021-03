96-Juwel Linton Maina vor Comeback gegen den HSV - geht er im Sommer?

Tempo, Torgefahr, Dribbelkünste – wäre Linton Maina (21) bloß so robust, wie er talentiert ist …

Doch das 96-Sturmjuwel hat sich zurückgekämpft, mal wieder, nach den neuesten Knieproblemen. Er greift neu an nach knapp drei Monaten Zwangspause. Die letzte Spritzigkeit fehlt ihm noch im Teamtraining, das ist kein Wunder nach langer Rehaqual. 96 will ihn aufbauen, Maina soll wieder wichtig werden. Bekommt er schon beim Test gegen Bielefeld am Donnerstag erste Minuten?