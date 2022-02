Ein "Poldi" für Dabro? U19-Rechtsverteidiger Luis Podolski spielt bei Profis vor

So heißt er nun mal, wie der 13 Jahre junge Sohn des großen Lukas, nur ohne „o“ im Vornamen. „Da habe ich früher auch gedacht, die wären verwandt“, sagt 96-Talentechef Michael Tarnat. „Das scheint aber nicht so zu sein.“ Ob Weltmeister Lukas und das 96-Talent Luis entfernt verwandt sind, ist nicht ganz klar. Beide Väter stammen aus der polnischen Region Gliwice.

Es sind Zeugnisferien. Zeit für 96, vormittags einige Musterschüler der Akademie zum Profitraining einzuladen. Drei waren am Montag im Training dabei: darunter Stürmer Nicolo Tresoldi (17), U19-Nationalverteidiger Yannik Lührs (18). Beide hatten bereits zuvor ein wenig Profitrainingserfahrung gesammelt. Der eine mehr, der andere weniger. Ganz frisch dabei war am Montag ein 17 Jahre junger rechter Verteidiger: Luis Podolski, genannt „Poldi“.

Luis brauchte den sportlichen Vergleich mit dem kölschen Stürmer nie. Er geht in Hannover seit Jahren seinen eigenen Weg in der 96-Akademie und bildete sich beruflich in mehreren Praktika weiter. Podolski war Kapitän in der Verbandsauswahl des NFV – ein klarer Kopf, seine Trainer bescheinigen ihm eine positive Energie und vor allem: Er ist schnell auf den Beinen.

Profitrainer Christoph Dabrowski hatte sich am Sonntag das U19-Spiel gegen die Herren-Landesligamannschaft von Godshorn angeguckt, ein 9:0. Podolski traf einmal, Tresoldi dreimal, Kapitän Lührs spielte ebenfalls. „Yannik Lührs hat an sich gearbeitet und war fleißig, der Poldi genau so. Wobei der Poldi aus dem jüngeren Jahrgang kommt. Die sollen jetzt mal reinschnuppern, zwei Tage zugucken, was auf dem Niveau abgeht.“

Tarnat lobt den Fleiß bei Podolski und Lührs

Talentchef Tarnat betont immer wieder den „Fleiß“ bei Podolski und Lührs. Ihr Extratraining, ihre Einstellung, die Reife für ihr Alter. „Die beiden haben es sich einfach verdient“, sagt Tarnat. Wie weit der Verdienst aktuell geht, wird auch der zweite Trainingstag zeigen.

Wenn 96 keinen zweiten Rechtsverteidiger fürs Spiel in Heidenheim zur Verfügung hat und dazu einen gesperrten sowie einen verletzten Innenverteidiger: Wäre das nicht eine Chance? Zunächst sind nur zwei Trainingstage geplant. Am Montag kamen Po­dols­kis Tempo und seine Stärke bei Flanken nicht zum Tragen bei der engen Spielform mit Fokus auf Ballbesitz und Gegenpressing. Am Dienstag werden sich die Talente in Trainingsspielen eher zeigen können.