Corona: 96-Talent Nicolo Tresoldi muss in Quarantäne

96-Talent Nicolo Tresoldi muss in Corona-Quarantäne. Am Freitag stand der 17-jährige Mittelstürmer beim 96-Spiel in Heidenheim erstmals im Zweitliga-Kader der "Roten". "Er sollte als junger Bursche mal die Abläufe kennenlernen und das Gefühl, wie es ist, an einem Spieltag bei der Profimannschaft dabei zu sein", sagte Coach Christoph Dabrowski. Am Montag sollte er bei der U23 trainieren.

96-Talent Tresoldi positiv gestestet

Beim obligatorischen Schnelltest davor wurde Tresoldi allerdings positiv getestet und musste nach Hause gehen. Er ist vollständig geimpft und hat keine Symptome.