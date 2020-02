Rennpferd aus dem 96-Stall: Talent Simon Stehle soll Profivertrag unterschreiben

Die erfrischendsten 96-Teenager seit den Bundesliga-Premieren von Waldemar Anton und Noah Sarenren Bazee laufen zielstrebig rein in eine bessere Zukunft. Während Maina schon 2018 aus dem Nachwuchs hochrückte und einen Profivertrag bis 2022 unterschrieb, ist der 18-jährige Stehle noch gar kein richtiger Profi.

Ja, wo laufen sie denn hin? „Will Linton da ins Aus rennen?“, hatte sich 96-Trainer Kenan Kocak gefragt. „Ich wollte den Ball ins Tor tragen“, lachte Linton Maina. Der 20-Jährige legte Simon Stehle (18) stattdessen den ersten Profitreffer in seinem ersten Profispiel zum 3:1-Zielergebnis in Fürth vor.

Stehle soll zeitnah Profivertrag unterschreiben

Sein Ausbildungsvertrag läuft im Sommer aus, einige Klubs wollten ihn nach der starken Torquote in der U19-Bundesliga verpflichten. Aber 96 ist dran am Profivertrag bis 2022. Der Sportliche Leiter Gerhard Zuber möchte bis Anfang nächster Woche die Unterschrift fix haben – damit 96 in Zukunft mit Stehle planen kann.Das erste Profitor hat ihm jedenfalls bei der Vertragsgestaltung nicht geschadet.