"Bringt Voraussetzungen mit": 96 bindet Sturmtalent Nicolo Tresoldi langfristig

Hannover 96 hat am Mittwoch Nicolo Tresoldi langfristig an sich gebunden. Eine entsprechende Vereinbarung ist am Mittwoch besiegelt worden. Der 17-Jährige gilt als großes Talent und soll Schritt für Schritt ans Profiteam herangeführt werden. Noch darf er offiziell als Jugendlicher nicht als Profi geführt werden, aber an seinem 18. Geburtstag, dem 20. August 2022, soll der Vertrag sich in einen Profivertrag umwandeln.

Anzeige

"Viele Voraussetzungen, die ein Stürmer braucht, bringt er schon mit, auch wenn er körperlich sicherlich noch etwas zulegen muss. Er ist ein spielintelligenter Mittelstürmer, der weiß, wo das Tor steht, und einen guten Abschluss hat - sowohl mit dem Fuß als auch mit dem Kopf", sagt Sportdirektor Marcus Mann über den Offensivspieler.