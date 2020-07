"Traum wird in Erfüllung gehen": Ex-96-Talent Sebastian Soto unterschreibt in Norwich

Jetzt hat sein neuer Klub bestätigt, was seit Monaten klar ist: Sebastian Soto wechselt ablösefrei zu Norwich City nach England, statt bei Hannover 96 einen Profivertrag zu unterschreiben. Der US-Stürmer feiert am Dienstag aber nicht nur das Unterzeichnen eines Drei-Jahres-Vertrags bei den "Kanarienvögeln", die als abgeschlagener Tabellenletzter der Premier League den Abstieg nicht verhindern konnten, sondern auch seinen 20. Geburtstag.

"Ich bin stolz und begeistert. Wenn ich an der Carrow Road spielen darf, wird ein Traum in Erfüllung gehen", sagt Soto, Sohn einer mexikanischen Mutter und eines chilenischen Vaters, geboren und aufgewachsen in Kalifornien.